Gästebuch - Siebenbürger kennenlernen

10.09.2017, 19:54 Uhr

Sylvia-Regina Firle aus Hünfeld

Siebenbürger kennenlernen

Hallo liebe Siebenbürger,

vor etwas 1 Jahr fand ich zufällig auf Youtube Videos vom heimatfest in Dinkelbühl. Ganz besonders gefällt mir Jürgen aus Siebenbürgen, er ist ein ganz toller Mensch und singt so wundervoll. Ich habe mich noch nie mit dem Scvhicksal der Siebenbürgen beschäftigt, doch seitdem ich die Videos fand, tue ich es immer wieder. Wenn ich könnte, würde ich echt gerne mal in dieses schöne Land fahren. Am allerliebsten aber würde ich Jürgen mal kennenlernen, weil er als junger Mensch noch diese alten Lieder so inbrünstig singt. Besonders bei dem Video von 2012 in Dinkelsbühl, wo Jürgen "Schwer mit dem Schätzen" singt, bekomme ich jedesmal Gändehaut. Keine Angst, ich bin schon Ü70. Wäre es möglich, mal mit Jürgen von Siebenbürgen in Kontakt zu treten? In unserer Sängergruppe singen wir auch noch diese alten Lieder, wie z.B. "Nach meiner Heimat" usw.

Über eine Antwort von Ihnen würde ich mich sehr freuen.