IKEA kauft Wald in Rumänien

Nach meinen Erkenntnissen kauft, bzw. hat IKEA ca. 33.000 ha

Wald in Rumänien gekauft.

Zu welchem Zweck muss ich wohl niemandem erklären.

Demnach ist IKEA nun der größte Waldbesitzer in Rumänien.

Ich möchte mir nicht ausmalen, wie die Wälder Rumäniens in naher Zukunft aussehen.

Wo leben dann die Bären, Wölfe, Luchse, u.a. ???

Rumänien sollte sehr, sehr sorgsam mit ihrem Land umgehen.

Geld ist nicht alles.