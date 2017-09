Rettet Siebenbürgen ,

Die Umweltverschmutzung interessiert mich schon, aber mir missfällt das deutsch nicht mehr wichtig sein soll, und das "die die kommen", hier bleiben sollen werte @BFrank.



Wie schon mehrmals geschrieben hier, Siebenbürgen gehört den Rumänen, uns haben sie enteignet und rausgeekelt, nun sollen sie schauen wie sie zurecht kommen. Und die auch noch so aufwendige und teure Restaurierung unserer Kirchenburgen ist letztendlich nur ein unnötiges Geschenk an Rumänien. Die werden damit Geld verdienen mit den Touristen, und werden sie letztendlich verrotten lassen, weil sie kein eigenes Geld für die Instandhaltung bezahlen werden.



Hier ist unsere Heimat, und wir sollten hier alles tun für unsere Zukunft und die unserer Kinder, nicht in Rumänien. Das ist weggeschmissenes Geld. Die haben uns schon vielzuviel ausgenutzt. Es reicht.