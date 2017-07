erbe meines vaters in rumänien

Hallo zusammen,

habe selber vor gut einem Jahr einen sehr komplizierten Erbfall (Testament lag vor, 2 von 3 Kindern enterbt, Bekannte als zusätzliche Erbin, ...) und bin durch diverse intensive Internetrecherchen, u.a. auch hier auf Siebenbürger.de, auf Herrn Opris aufmerksam geworden.

Ich konnte dank seiner sehr professionellen, geduldigen und systematischen Unterstützung das Erbe zu meiner vollsten Zufriedenheit abschliessen.

-> benötigte Unterlagen besorgt (Erbschein, Geburtsurkunden, Apostillen, Erbteilsübertragungsvertrag)

-> diese wurden in Rumänien übersetzt

-> Notartermin wurde von ihm wahrgenommen

-> hatte selber nur einen persönlichen Termin

-> Honorar fair und im Vergleich zu mehreren Fahrten nach Rumänien extrem günstig, vor allem die ganzen Wege zu den dortigen Ämtern (Standesamt, Steuerbehörden, Ämtern, etc. entfallen)



Daher kann ich die Kanzlei von Herrn Opris Mihai Daniel nur uneingeschränkt empfehlen und bin sehr dankbar für die Unterstützung.



Falls jemand also auch eine Erbangelegenheit in Rumänien zu klären hat, dem kann ich nur empfehlen:



Nehmen Sie Kontakt auf:



Opris Mihai Daniel in Hermannstadt/Sibiu

Tel.: 0040728297522

email.: oprisdaniel@anwaltsibiu.ro