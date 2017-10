Arbeitsbücher

Hallo, ich habe das gleiche Problem mit den so genannten ´´glaubhaft gemachten Zeiten´´nach dem FRG: Ich habe den Rentenbescheid am 27.05.2016 erhalten, und da steht, dass die Anrechnung der NACHGEWIESENEN Zeiten, klar ersichtlich im Arbeitsbuch, nur zu 5/6 berücksichtigt werden! Nach tel. Rücksprache mit der DR in Berlin, Abteilung FRG, wird von mir verlangt, Adeverinte mit detaillierten Aussagen zu Urlaub, Krankmeldungen, etc., beizubringen- ansonsten bleibt die Kürzung bestehen! Die Rentenberechnungszeiten nach FRG, wird nur mit 60% berücksichtigt. Kindergärtnerinnen in Leistungsstufe 4, nicht 2,(Fachschulausbildung, Pädagogisches Lyzeum/ Abitur) eingestuft: Ich fühle mich total benachteiligt mit diesem Bescheid, einmal mehr, als die Sachbearbeiterin kein einziges Argument meinerseits gelten ließ, alles sei rechtens und Widerspruch eigentlich unerheblich...

Gehe ich nun recht in der Annahme, das dies UNGERECHTFERTIGTE KÜRZUNGEN sind, rechtlich nicht vertretbar durch die DRV, aber durch diese angewendet bei den Rentnern mit Zeiten in Rumänien, die KEINE Rente gleichzeitig beziehen aus Rumänien?!

Ich wohne im Raum Augsburg - hat jemand eine Idee, bei welchem Siebenbürger Anwalt in Augsburg / Umgebung, Rat und Hilfe zu diesen Themen möglich wäre? Ich würde dann gerne das Erfahrene an Euch, die Ihr betroffen seid, weitergeben!

Gleichwohl, wäre ich Euch dankbar, wenn jemand bereits zu diesen Themen rechtlich aufgeklärt wurde, dieses Wissen weiter zu geben- es scheinen einige betroffen zu sein, was dieses ewige Kämpfen um unser gutes (Renten)Recht betrifft! -