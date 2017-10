Arbeitsbücher

Da kann doch etwas nicht stimmen.Ein Schelm wer hier böses denkt.Ich würde an deiner Stelle den Rentenbund kontaktieren und denen dort mitteilen das die Rente aus Rumänien mit dem Hinweis ,,Antrag auf Aufschuberklärung " Rentenzahlung aus Rumänien nicht erwünscht ist. Viele Rentner(mit Rumänienzeiten) sind in einer gleichen Situation und haben mit der Aufschuberklärung erreicht das ihre Rente nur vom Deutschen Rentenbund ausbezahlt wird.

Aber abwarten was Herr Dr.Bernd Fabritius empfehlen wird.Ich habe hier nur meine Meinung kund getan, kann ja hilfreich sein.Ist auch nicht verbindlich.

Klarheit in der Sache gibt es nur wenn du das direkt mit dem Deutschen Rentenbund abstimmst.(Keine Rentenzahlung aus Rumänien erwünscht ).

Grüße

von

Kaltenberg