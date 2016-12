Rentenberechnung /Berufsschule Rumänien

Hallo Herr Fabritius,

ist die Lehre ab dem 14-ten Lebensjahr in Rumänien

(Scoala Profesionala 3 Jahre) bei der Renteberechnung anzurechnen oder nicht?

Wenn ja, dann wäre eine Schilderung für mich hilfreich.

Die Deutsche Rentenversicherung hat bei mir die Scoala Profesionala als Fachschule im Rentenverlauf aufgeführt und nur als solche in meiner Rentenberechnung anerkannt. Meine Rente wurde daher nur ab dem 17-ten Lebensjahr berechnet.

Ich will nur wissen ob diese vorgehensweise rechtens ist.

In der Berufsschule habe ich ab dem 14-ten Lebensjahr einen Beruf erlernt.Dauer, 3 Jahre Schule+Fabrik.

Lehrvertrag zwischen Fabrik und Berufsschule liegt vor.

Also müßte diese Zeit ab dem 14-ten Lebensjahr auch bei meiner Rente angerechnet werden ?

Grüße

von Kaltenberg