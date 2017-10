Heltauerin als Seite-1-Girl auf Cover in angriffslustiger Pose.

Buchvorstellung: Steilvorlage für Diskussionen: Birgit Kelles neues Buch "Muttertier"

Dieses dritte Buch der in Heltau geborenen Publizistin ist gar nicht so laut, krawallig und ironisch überzogen wie seine Vorgänger „Dann mach doch die Bluse zu“ und „Gendergaga“. Die vierfache Mutter Kelle schreibt diesmal über etwas, mit dem sie seit der Geburt ihrer ersten Tochter vor 18 Jahren ununterbrochen beschäftigt ist: Mutterschaft – und auf diesem Gebiet hat sie einige Erfahrungen vorzuweisen.



Von Benutzern verlinktes Bild - Von Benutzern verlinktes Bild - Link zum Bild