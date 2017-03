Frühjahrssitzung des Bundesvorstandes in München

Der Bundesvorstand des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland hielt seine Frühjahrssitzung am 4. März 2017, wie immer, in der Bundesgeschäftsstelle in München ab. Das Führungsgremium des Verbandes tagte unter der Leitung der Bundesvorsitzenden Herta Daniel und des Verbandspräsidenten Dr. Bernd Fabritius. Ein Bericht folgt in den nächsten Tagen in der Siebenbürgischen Zeitung Online.

Fotos: Siegbert Bruss