Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Nordamerika

Der Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Nordamerika fand vom 23. bis 25. Juni 2017 unter dem Motto "Entdecken - Tradition - Discover" in Kitchener (Kanada) statt. Nach dem Kameradschaftsabend am Freitagabend wurde am Samstagabend ein Festbankett gefeiert, dem sich ein Kulturprogramm der angereisten Kulturgruppen aus Kanada und den USA anschloss. Nach dem sonntäglichen Gottesdienst fand die Kundgebung mit der Festrede von Rainer Lehni, stellv. Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, statt. Der gelungene Heimattag, an dem sich rund 350 Besucher beteiligten, ging mit einem gemütlichen Nachmittag bei Blasmusik und Volkstanzauftritten zu Ende.

Fotos: Alfred Lowrick