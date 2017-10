Festival in Nordsiebenbürgen

Bistritz – Zum 5. Knoblauch-Festival kamen vom 1.-3. September über 20 000 Besucher in die Gemeinde Piatra Fântânele im Kreis Bistritz, unter ihnen Adriana Doina Pană, Ministerin für Wasser- und Waldwirtschaft, und aus Nürnberg die gebürtige Bistritzerin Alina Schreglmann, Präsidentin des „Deutsch-Rumänischen Vereins Nosa e.V.“ und Beauftragte für Tourismus und Presse des Landkreisamtes Bistritz-Nassod in Deutschland. Regionale Produkte aus Bistritz und Klausenburg, die von den Vereinen „Produs în Bistriţa“ und „Produs în Cluj“ an verschiedenen Ständen angeboten wurden, standen im Mittelpunkt des Festivals. Claudia Andron, Managerin des Onlinemagazins Bistriteanul.ro, entwickelte mit einem Team Ehrenamtlicher diese Veranstaltung und lockte bei der ersten Auflage 2012 bereits 10 000 Besucher an.

Fotos: Berndt Brussig