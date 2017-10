Siebenbürger Sachsen beim Oktoberfestumzug 2017

Die Burzenländer haben die Siebenbürger Sachsen beim Trachten- und Schützenzug des Münchner Oktoberfestes am Sonntag, dem 17. September, mit großem Erfolg vertreten. Rund 152 Trachtenträger unter der Leitung von Udo Buhn, stellvertretender Leiter der HOG-Regionalgruppe Burzenland, sowie 41 Musikanten der Vereinigten Burzenländer Blaskapelle unter dem Dirigenten Klaus Knorr präsentierten die Festtrachten des Burzenlandes. Unsere Fotoreporter Siegbert Bruss und Petra Reiner haben den siebenbürgisch-sächsischen Trachtenzug von der Aufstellung in der Widenmayerstraße 3 bis zur Ankunft auf der Wiesn und dem gemütlichen Beisammensein in der „Ochsenbraterei“ begleitet. Tausende Zuschauer säumten die sieben Kilometer lange Strecke vom Max-II-Denkmal über die Prachtstraßen der Innenstadt, Maximilian-, Residenz- und Ludwigstraße, am Odeons-, Lenbachplatz und Stachus sowie in der Sonnenstraße, Schwanthaler und Paul-Heyse-Straße bis hin zur Theresienwiese.

Fotos: Siegbert Bruss, Petra Reiner