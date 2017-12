Patenschaftsfeier in Düsseldorf (Vater / Ohler)

Das Land Nordrhein-Westfalen hat das 60. Jubiläum seit der Übernahme der Patenschaft über den Verband der Siebenbürger Sachsen zusammen mit dem „Patenkind“ in einer Feierstunde am 10. November 2017 im Plenarsaal des Landtags Nordrhein-Westfalen begangen. Die Festrede hielt Landtagspräsident André Kuper, MdL. Ein Grußwort seitens der Landesregierung sprach Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Präsident des Bundes der Vertriebenen und Verbandspräsident des Verbandes der Siebenbürger Sachsen Dr. Bernd Fabritius sprach ein Grußwort und las eine Grußbotschaft des Staatspräsidenten von Rumänien, Klaus Johannis. Einen herzlichen Dank sprach die Bundesvorsitzende Herta Daniel dem Patenland und den kulturellen Gruppen aus, die die Feier mitgestalteten: dem „Honterus-Chor Drabenderhöhe“ und „Stephan-Ludwig-Roth-Chor Setterich“, der „Vereinigten Siebenbürger Blaskapelle Nordrhein-Westfalen“ sowie den Tanzgruppen aus Herten, Köln und Wuppertal.

Fotos: Anneliese Vater, Winfried Ohler