Silvesterball der Kreisgruppe Aschaffenburg

Beschwingt und gut gelaunt, in harmonischer Atmosphäre feierten die zahlreichen Gäste auf dem Silvesterball der Kreisgruppe Aschaffenburg in der Sporthalle in Laufach ins neue Jahr 2018 hinein. Die Bewirtung der Gäste übernahm auch heuer wieder der Wirt des Restaurants zusammen mit seinem Personal, unterstützt von Vorstandsmitgliedern der Kreisgruppe samt Helferteam. Schon bei den ersten Klängen der „Silver-Stars“ füllte sich die Tanzfläche. Bis in die Morgenstunden sorgten die begeisterten Musiker mit ihrem sehr ansprechenden Repertoire für eine stets gut besetzte Tanzfläche und eine super Stimmung!

Fotos: Werner Franz und Erwin Roth