35. Burzenländer Arbeitstagung in Crailsheim

Die 35. Burzenländer Arbeitstagung fand vom 13.-15. April 2018 in Crailsheim-Westgartshausen statt. Die Vorsitzenden, Nachbarväter und -mütter berichteten über die wichtigsten Ereignisse in ihrer Heimatgemeinde und Heimatortsgemeinschaft. Unter der Tagungsleitung von Karl-Heinz Brenndörfer, Leiter der HOG-Regionalgruppe Burzenland, und dessen Stellvertreter Udo Buhn wurde eine positive Bilanz des ereignisreichen Jahres 2017 gezogen. Die Burzenländer nahmen am Heimattag in Dinkelsbühl und am Sachsentreffen in Hermannstadt teil, organisierten Heimattreffen in Siebenbürgen, traten erfolgreich beim Oktoberfestumzug in München auf, beteiligten sich am Evangelischen Kirchentag in Kronstadt und an der Tagung des HOG-Verbands mit Neuwahlen Ende Oktober in Bad Kissingen. Horst Müller hob in einem Vortrag die Bedeutung der beweglichen Kulturgüter hervor, Siegbert Bruss sprach über die Aufgaben der Burzenländer Heimatortsgemeinschaften, der Historiker Dr. Konrad Gündisch berichtete über die neuesten Entwicklungen des Siebenbürgischen Kultur- und Begegnungszentrums „Schloss Horneck“ in Gundelsheim am Neckar und referierte über den Ersten Weltkrieg und seine Folgen für die Siebenbürger Sachsen. Lesen Sie in Kürze einen Tagungsbericht in der SbZ Online.

Fotos: Petra Reiner, Siegbert Bruss, Udo Buhn, Heike Mai-Lehni