Faschingsball der Kreisgruppe Aschaffenburg

Am 3. Februar 2018 feierte die Kreisgruppe Aschaffenburg in der Maintalhalle in Mainaschaff ihren Faschingsball. Ein volles Haus, eine Vielfalt einfallsreicher und wunderschöner Kostüme, ein feuriger ungarischer Tanzauftritt, super Stimmung – sind die wichtigsten Schlagwörter dieser gelungenen Veranstaltung. Jung und Alt feierten zu den bombastischen Klängen der „Akustik 3“, die den zahlreichen Ballbesuchern mächtig einheizte, so dass auf der Tanzfläche immer dichtes Gedränge herrschte.

Fotos: Werner Franz