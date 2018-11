HOG-Tagung zum Thema Kulturerbe in Bad Kissingen

Im Jahr des Europäischen Kulturerbes 2018 fand die Fachtagung „Bewahren des materiellen siebenbürgisch-sächsischen Kulturerbes in der Heimatgemeinde – Was können die Heimatortsgemeinschaften beitragen?“ unter der Regie der Akademie Mitteleuropa e.V., und des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften (HOG-Verband) statt.

Wie immer im Herbst trafen sich vom 19. bis 21. Oktober 2018 in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen Referenten und interessierte Teilnehmer zu den Themen der Kulturgutbewahrung der Siebenbürger Sachsen und Restaurierungen von Kirchenburgen sowie Denkmalpflege in Siebenbürgen, tauschten ihre Erfahrungen aus und definierten neue Ziele. Referenten waren: Hans Georg Richter, Egmating; Jan Hülsemann, Bremen; Eugen Vaida, Alzen; Sebastian Bethge, Trappold, Dr. Irmgard Sedler, Kornwestheim; Dr. Ingrid Schiel, Gundelsheim, Ilse Welther, München; Dr. Horst Müller, Leidersbach; Horst Göbbel, Nürnberg.

Fotos: Udo Buhn