Liederkranz Heilbronn feierte 40-jähriges Bestehen

Der Liederkranz der Siebenbürger Sachsen Heilbronn feierte am Sonntag, dem 4. November 2018, sein 40-jähriges Jubiläum. Im voll besetzten Bürgerhaus in Heilbronn-Böckingen gab der Liederkranz im ersten Teil der Veranstaltung ein Konzert. Im zweiten Teil wurde das Singspiel „Bauernhochzeit in Siebenbürgen“ als Film gezeigt. Im Rahmen der Festveranstaltung wurden langjährige und verdiente Mitglieder des Liederkranzes geehrt. Dem Liederkranz gratulierten neben vielen Ehrengästen auch das Karpatenorchester Heilbronn und die Jugendtanzgruppe Heilbronn.

Fotos: Jürgen Binder