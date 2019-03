Bundesvorstand tagte in München

Der Bundesvorstand des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland hielt seine Frühjahrssitzung am 2. März 2019, wie immer, in der Bundesgeschäftsstelle in München ab. Unter der Tagungsleitung der Bundesvorsitzenden Herta Daniel wurden Initiativen für gerechte Renten für Spätaussiedler erörtert, der Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl, ein Festakt zum 70-jährigen Bestehen des Verbandes in München, weitere kulturelle Maßnahmen, der Verbandstag am 2.-3. November 2019 in Bad Kissingen u.a. geplant.

Fotos: Siegbert Bruss, Robert Sonnleitner