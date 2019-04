Chortreffen in Nordrhein-Westfalen

Das Chortreffen der siebenbürgisch-sächsischen Chöre in Nordrhein-Westfalen fand am 6. April 2019 in Drabenderhöhe statt. An dem Treffen beteiligten sich 126 Sängerinnen und Sänger aus folgenden Singgemeinschaften: Chor der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein, Saxonia-Chor Dortmund, Stefan-Ludwig-Roth-Chor Setterich, Saxonia-Chor Wuppertal und Honterus-Chor Drabenderhöhe. Beeindruckend war das gemeinsame Singen als Chorverband NRW.

Fotos: Christian Melzer