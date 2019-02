Faschingsball in der Heilbronner Harmonie

Die Kreisgruppe Heilbronn im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. hatte am Samstag, den 16. Februar 2019, zum Faschingsball in die Harmonie eingeladen. Zahlreiche Gäste und vor allem Maskenträger waren der Einladung gefolgt, um die fünfte Jahreszeit zu feiern. Vor vollem Festsaal sorgte die Musikband „Schlager-Taxi“ für gute Stimmung. Die Auftritte der Siebenbürgisch-Sächsischen Kinder- und Jugendgruppe Heilbronn, der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Heilbronn und der Mütter der Kinder der Kindergruppe und Freunde wurden begeistert gefeiert.

Fotos: Udo Göllner