Fachtagung des HOG-Verbands in Bad Kissingen

Für den 27. bis 29. September 2019 lud der Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V. (HOG-Verband) zu einer Fachtagung in die Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen ein. Die vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales geförderte Veranstaltung beschäftigte sich mit „Chancen, Risiken und Potentiale der HOGs im sozialen, kirchlichen und kulturellen Bereich“ und wurde von 120 Besuchern wahrgenommen.



Angeregte Diskussionen gab es über die Berichte und Vorträge der Referenten, z.B. Horst Göbbel mit einem Rückblick auf das Sachsentreffen 2019 in Bistritz und Martin Bottesch mit der Vorschau auf das Große Sachsentreffen in Hermannstadt 2021. Konrad Gündisch referierte über den Um- und Ausbau von Schloss Horneck zum Kultur- und Begegnungszentrum, Friedrich Gunesch, Philipp Harfmann und Alexander Kloos über Finanzierung und Durchführung von Maßnahmen zur Bestandswahrung und Sanierung unserer Kirchenburgen. Ganz konkret und sehr aussagekräftig waren die Bilder und Informationen, die Georg Fritsch zu seinem Phoenix-Projekt in Felldorf lieferte, wo Kirche und Schule sich bereits im Zustand von Ruinen befanden und durch ehrenamtliches Engagement von Fachleuten aus dem Westen, unterstützt von der jetzigen Ortsbevölkerung und früheren Bewohnern, zu neuem Leben erweckt wurden.



Im Rahmen der Tagung wurden Peter Doniga und Karl-Heinz Brenndörfer mit der Goldenen Ehrennadel des HOG-Verbands ausgezeichnet. Außerdem wurde Karl-Heinz Brenndörfer von den versammelten Mitgliedern einstimmig, unter stehenden Ovationen, zum Ehrenvorsitzenden ernannt.



Auch die Pausen wurden zur Förderung der Gemeinschaft, zur Diskussion über die Vorträge, zum Austausch von Ideen und Erfahrungen sowie zur Besprechung von zukünftigen Projekten im kleineren Kreis konstruktiv genutzt, so dass unser Fotograf Udo Buhn stets gute Motive gefunden hat.



Text: Horst Müller

Fotos: Udo Buhn