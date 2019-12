12. Internetseminar im Heiligenhof

„Internet und Zivilgesellschaft“ war das Thema des Internetseminars 2019. Die Ehrenvorsitzende Herta Daniel referierte über die „Unterschriftensammlung zum Thema Rentenrecht“, die sowohl über die traditionellen Kanäle als auch via Internet erfolgte. Der Gastreferent Cătălin Mureşan beleuchtete die „Rolle sozialer Medien in den politischen Auseinandersetzungen Rumäniens“, während Hans Hedrich über „Zivile Protestformen gegen die Umweltzerstörungen in Siebenbürgen“ berichtete. Ein weiteres Thema war die „Digitale Stadtbücherei“, vorgestellt von Elfriede Ludwig.

Die Webmaster von Siebenbuerger.de ergänzten das Thema, indem sie in ihren Vorträgen technische und urheberrechtliche Folgen aufzeigten sowie der Frage nachgingen, wie das Internet die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft in den letzten Jahrzehnten verändert hat.

Fotos: Heike Mai-Lehni, Günther Melzer und Robert Sonnleitner