Fotoimpressionen vom Oktoberfestzug in München

Rund 9.000 Teilnehmer aus ganz Europa gestalteten den Trachten- und Schützenzug des Münchner Oktoberfestes am Sonntag, dem 22. September, mit. Gegliedert in 60 Zugnummern, zogen sie vom Max II Monument durch die Münchner Innenstadt zur Oktoberfestwiese. Auch der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sowie Wiesnchef Clemens Baumgärtner nahmen in Festkutschen teil. Die Siebenbürger Sachsen waren durch die HOG Agnetheln und die Siebenbürger Blaskapelle Landshut vertreten. Rund 100 Trachtenträger präsentierten unter der Leitung von Helga Lutsch und Christa Andree die Festtrachten Agnethelns.

Fotos: Detlef Schuller