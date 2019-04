Pressseminar der Siebenbürgischen Zeitung

Das Pressereferentenseminar „Wie machen wir Zeitung besser?“ wurde von der Siebenbürgischen Zeitung (SbZ) und dem Bundeskulturreferat des Verbandes der Siebenbürger Sachsen vom 5.-7. April 2019 im Diözesan-Exerzitienhaus St. Paulus in Leitershofen bei Augsburg veranstaltet. Emil Hurezeanu, Botschafter von Rumänien in Berlin, sprach über „Das Jahr 2019 und seine Herausforderungen für Rumänien“. Beatrice Ungar, Chefredakteurin der Hermannstädter Zeitung, informierte über die deutschsprachige Presse und deutsche Minderheit in Rumänien zu beleuchten. Chefredakteur Siegbert Bruss berichtete über „Aktuelle Aufgaben und Herausforderungen“ bei der SbZ, Webmaster Gunther Krauss stellte „Neuerungen auf www.siebenbuerger.de“ vor. Den eigentlichen Seminarteil bestritten die Redakteure und hauptamtlichen Mitarbeiter der SbZ – Doris Roth, Christian Schoger, Detlef Schuller – mit Impulsreferaten und praktischen Übungen. Bundeskulturreferent Hans-Werner Schuster bot einen Rückblick auf 70 Jahre Verband der Siebenbürger Sachsen.

Fotos: Hans-Werner Schuster, Beatrice Ungar, Siegbert Bruss, Robert Sonnleitner