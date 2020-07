Eröffnung des Siebenbürgischen Kulturzentrums auf Schloss Horneck

Unter dem Segen von S. E. Frank Bayard, Hochmeister des Deutschen Ordens, und von Mag. Wolfgang Rehner, Superintendent der Evangelischen Kirche A.B. in der Steiermark, wurde Schloss Horneck am 10. Juli nach zweijähriger Umbauphase seiner neuen Bestimmung als Siebenbürgisches Kulturzentrum übergeben. Nach dem Durchschneiden eines blauroten Bandes auf der Schlossbrücke schilderte der bauleitende Architekt Peter Schell die Herausforderungen, die mit diesem Projekt in organisatorischer und finanzieller Hinsicht verbunden waren.



Der Manager der Um- und Ausbaumaßnahmen, Dr. Axel Froese, schilderte die vielfältigen Maßnahmen, die von der Bewilligung der Zuwendung durch den Deutschen Bundestag bis hin zu den aktuellen Problemen und deren Lösung getroffen werden mussten. Es folgte die Präsentation des neuen Besucherzentrums mit wichtigen Informationen zur Schlossgeschichte, zu den Institutionen auf Horneck, zur Geschichte Siebenbürgens und der Siebenbürger Sachsen sowie die Premiere eines gelungenen Imagefilms über Schloss Horneck. Der Mediendesginer Lucian Binder-Catana hat in beiden Fällen Großartiges geleistet.



In seiner Begrüßungsansprache dankte Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, Vorsitzender des Vereins Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck e.V., den Förderern, den vielen Spendenden und Helfenden für die großartige Unterstützung. Aus dem Kreis der Ehrenamtlichen dankte er vor allem Heidrun Negura, Dr. Axel Froese und Lucian Binder-Catana für ihren professionellen Einsatz.



Zu den Überbringern von Grußworten gehörten: die beiden eingangs erwähnten geistlichen Oberhäupter, der Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, Reinhart Guib, Prof. Dr. Dr. h.c. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, der auch die Glückwünsche der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und des Bundesinnen- und Heimatministers Horst Seehofer überbrachte.



Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, überbrachte als Videobotschaft sehr herzliche und zu Herzen gehende Grüße. Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., Sylvia Stierstorfer, MdL, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, der Künstler Peter Maffay und Thomas Sindilariu, Stellvertretender Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen, stellten die Eröffnung des Kultur- und Begegnungszentrums in siebenbürgisch-sächsischen, siebenbürgischen, bundesdeutschen und europäischen Kontext. Seitens der Familie Pietralla, Betreiber des Schlosshotels, hieß Michel Pietralla die Gäste willkommen.



Das vielfältige Programm wurde musikalisch von der Heidelberger Kammerformation unter der Leitung von Prof. Heinz Acker und den Siebenbürgisch-Sächsischen Schlossbläsern unter der Leitung von Walter Theiss umrahmt.



Außerdem wurde diese Eröffnungsfeier durch zwei Neuerscheinungen bereichert: Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch hat die Geschichte von Schloss Horneck in Wort und Bild präsentiert und Ines Handel erzählt Pimpolinos Abenteuer auf Schloss Horneck.



Text und Fotos: Jürgen Binder