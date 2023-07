Rumäniens wilde Donaukarpaten, ein Naturerlebnis

Die Wander- und Erlebnisreise des Landesverbandes Bayern vom 1. bis 10. Juni 2023 zum Donaudurchbruch „Eisernes Tor“ und Südrand der rumänischen Karpatenkette, einem der letzten Wildnisgebiete Europas, wurde reichlichen mit Naturschönheiten sowie Flora und Fauna belohnt. Die Reise begann in der donauschwäbischen Stadt Temeswar, Kulturhauptstadt Europas 2023, mit einer Stadtbesichtigung, ein Zwischenstopp wurde aber auch in den Orten Herkulesbad, Neu Orschowa, Eibental und Deutsch-Orawitz eingelegt. Hauptziel war die dünnbesiedelte, waldreiche Region, ein geschätztes 160 000 Hektar großes Areal am Südrand der rumänischen Donaukarpaten. Durchstreift wurden das Naturschutzgebiet im Nationalpark „Domoglet Cerna-Tal und Gebirge“, der imposante Donaudurchbruch mit seinem kleinen und großen Kessel, der Gebirgszug oberhalb dem Eisernen Tor „Ciucarul Mare“, die Bergbauregion des Banater Berglands mit dem Naturparadies Nera-Beuşniţa, seinen Kalktuffbächen mit Sinterstufen, Karstquellen und -bächen, Wasserfällen und der einzigartigen Nera-Schlucht.

Bildarchiv: Harald Johannes Zelgy