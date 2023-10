Frauentagung der Landesgruppe Bayern

Am 30. September 2023 fand im Haus des Deutschen Ostens in München ein Frauenseminar der Landesgruppe Bayern des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. statt. Ziel der Veranstaltung war, den Frauen das Haus durch Dr. Lilia Antipow (Zuständigkeitsbereich: Öffentlichkeits-, Medien- und Pressearbeit, Bibliothek) vorzustellen und die Möglichkeiten der Angebote und Nutzung kennenzulernen. Die gerade stattfindende Ausstellung WASSER:ZEICHEN der jungen Künstlerin mit siebenbürgischen Wurzeln Elena Zipser war ein willkommener Anlass, die Ausstellung zu besuchen. Elena Zipser ist die Enkelin der bekannten siebenbürgischen Malerin Kath Zipser und Tochter der Bildhauerin Pomona Zipser.



Unter dem Motto „Das gehört nur mir“ stellten die Frauen verschiedene Trachtenstücke vor, mit denen sie etwas Besonderes verbindet. Frauen sind Netzwerkerinnen und anhand eines Fragebogens wurden diese Themen besprochen. Buchvorstellungen und Buchempfehlungen sowie gute Gespräche rundeten diesen Tag ab.



Fotos: Dr. Lilia Antipow