Herbstsitzung des Bundesvorstandes in Stuttgart

Der Bundesvorstand des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland hielt seine Herbstsitzung am 2. November 2024 im Haus der Heimat in Stuttgart ab. Unter der Tagungsleitung des Bundesvorsitzenden Rainer Lehni wurden aktuelle Verbandsfragen erörtert. Der Bundesvorsitzende konnte unter den Teilnehmern die aus Siebenbürgen angereisten Martin Bottesch, Vorsitzender des Siebenbürgenforums, und Dietmar Gross, Ständiger Vertreter der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) im Bundesvorstand des Verbandes, sowie die beiden Ehrenvorsitzenden des Verbandes, Dr. Bernd Fabritius und Herta Daniel, begrüßen.

Fotos: Siegbert Bruss