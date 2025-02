31. Genealogie-Seminar im Oktober 2024 in Bad Kissingen

Das 31. Arbeitsseminar der siebenbürgischen Genealogen fand vom 11. bis 13. Oktober 2024 in der Bildungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen statt und vermittelte praxisorientierte Methoden sowie digitale Lösungen zur Ahnenforschung. Organisiert vom Verein für Genealogie der Siebenbürger Sachsen e. V., lag der Fokus auf praktischen Übungen, Software wie „Genedy“ und der Nutzung verschiedener Quellen, um genealogische Daten zu analysieren und zu ergänzen. Neben Vorträgen zu innovativen Werkzeugen und Recherchemethoden bot das Seminar Gelegenheit zum Austausch und zur Zusammenarbeit. Teilnehmer präsentierten auch Ergebnisse ihrer Forschung und diskutierten Anfragen aus der Gemeinschaft. Das Wochenende inspirierte die Anwesenden, ihre Arbeit mit neuen Erkenntnissen fortzusetzen.



Ein Bericht über das Seminar erschien in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 25. November 2024.



Fotos: Anneliese Vater, Heiko Hadeler, Martin Buck