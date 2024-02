Großer Siebenbürgerball in München

Am 27. Januar 2024 fand im Hofbräukeller in München der Große Siebenbürgerball des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. (Bund, Landesverband Bayern und Kreisgruppe München) statt. Die traditionsreiche Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft des bayerischen Europaministers Eric Beißwenger und Veronica und Michael Schmidt von der gleichnamigen Stiftung. Der Bundesvorsitzende des Verbandes, Rainer Lehni, eröffnete den Ball mit einer Festansprache zur Begrüßung aller Gäste und Ehrengäste, darunter Prinzessin Astrid und Prinz Alexander von und zu Liechtenstein und Peter Maffay.



Das Showprogramm wurde von der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendtanzgruppe Biberach und der Showtanzgruppe Dance Sensation des Schleißheimer Narrenrat e. V. bestritten. Die Band „Melody & Freunde“ sorgte mit einem abwechslungsreichen Repertoire für gute Stimmung bis tief in die Nacht hinein. Es war ein sehr gelungener Ballabend, bereichert durch freundschaftliche Begegnungen, nette Gespräche, kulinarische Verwöhnung durch die namhafte bayerische Gaststätte und nicht zuletzt durch die gesellschaftliche Verbundenheit, unter deren starkem Eindruck auch die Ehrengäste standen, von denen einige es auch in ihren Reden lobend aussprachen.



Lesen Sie hierzu auch den Bericht in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 2. Februar 2024.



Fotos: Foto Richter, Bernau.



In der umfangreichen Bildergalerie von Foto Richter können Sie auch Abzüge der Bilder bestellen.