49. Begegnungsfest auf dem Gaffenberg in Heilbronn

Wie jedes Jahr lud die Kreisgruppe Heilbronn am letzten Sonntag im Juni zum beliebten Begegnungsfest auf den Gaffenberg ein. In diesem Jahr fand bereits die 49. Ausgabe statt – ein generationsübergreifendes Fest, das wieder großen Anklang fand.



Der Festgottesdienst am Sonntagvormittag wurde von Dekan i. R. Hans-Gerhard Gross aus Rothenburg ob der Tauber zelebriert. Für die musikalische Umrahmung sorgten der Liederkranz unter der Leitung von Melitta Wonner und der Posaunenchor des Karpatenorchesters unter der Leitung von Helmut Haner.



Ein engagiertes Helferteam übernahm die Bewirtung der Gäste. Dank zahlreicher Kuchenspenden konnte ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Kuchenbüfett angeboten werden. Für die Jüngsten konnte erstmalig eine Hüpfburg aufgestellt werden, die seitens der Kreissparkasse Heilbronn zur Verfügung gestellt wurde.



Das kulturelle Programm gestalteten die Siebenbürgische Kindertanzgruppe sowie die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe. Im Anschluss sorgte das Karpatenorchester mit schwungvoller Musik für gute Stimmung und lud zum Tanzen ein.



Im kommenden Jahr steht ein doppeltes Jubiläum an: Das Begegnungsfest auf dem Gaffenberg findet dann zum 50. Mal statt, gleichzeitig wird das 25. Kronenfest gefeiert.



Fotos: Jürgen Binder