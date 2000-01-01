Das 34. Genealogie-Seminar im März 2026 in Bad Kissingen
Das 34. Genealogie-Seminar des Vereins für Genealogie der Siebenbürger Sachsen brachte im März 2026 eine Rekordzahl von Teilnehmern in Bad Kissingen zusammen. Drei Tage lang standen fachlicher Austausch, praktische Arbeit und die Sicherung der Datenqualität im Mittelpunkt. Neben intensiven Workshops und neuen Rechercheansätzen bot das Seminar auch spannende Einblicke in historische Quellen und überraschende Geschichten aus Matrikelbüchern. Die Veranstaltung stärkte nicht nur das gemeinsame Wissen, sondern auch den Zusammenhalt der engagierten Genealogen.
Fotos: Anneliese Vater, Werner Hientz, Heiko Hadeler, Dietmar Gärtner