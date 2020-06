Eröffnung des Digitalen Heimattages 2020 an der Gedenkstätte in Dinkelsbühl

Die Eröffnung des Digitalen Heimattags 2020 wurde am 29. Mai in Dinkelsbühl aufgezeichnet und am 30. Mai im Internet erstmals veröffentlicht. Die kleine Feier konnte mit einer Ausnahmegenehmigung des Landratsamtes Ansbach an der Gedenkstätte der Siebenbürger Sachsen mit Unterstützung der Siebenbürger Sachsen aus Dinkelsbühl durchgeführt werden. Die Eröffnung und Gedenkrede hielt Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Ein Grußwort sprach die Dinkelsbühler Bürgermeisterin Nora Engelhard. Das weitere Programm des Digitalen Heimattags fand im Netz statt. Die Eröffnung finden Sie auf dem YouTube-Kanal von Siebenbuerger.de unter https://youtu.be/qNmmlF4NL2w.

Fotos: Heike Mai-Lehni