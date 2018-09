Sachsentreffen 2017: Internationale Volkstanzveranstaltung (ITV) in Hermannstadt

Internationale Tanzveranstaltung der Jugend beim Sachsentreffen 2017 in Hermannstadt. Die zweite „Internationale Volkstanzveranstaltung“ (ITV) wurde von der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), die Nachwuchsorganisation des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland,organisiert.

Fotos: Hermann Depner