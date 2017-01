Welches ist nach Ihrer Meinung für Touristen das schönste Reiseziel in Rumänien? Die Kirchenburgen in Siebenbürgen

Die alten Städte in Siebenbürgen

Die Klöster in der Moldau

Die Karpaten

Das Donaudelta

Die Urlaubsorte am Schwarzen Meer

Bukarest

Sonstiges, und zwar:

Sie sollten lieber in ein anderes Land fahren.