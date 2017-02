Es können mehrere Antworten angekreuzt werden!

Der derzeitige Machtkampf in Rumänien zwischen Regierung und Präsident um die Antikorruptionsgesetze und den Rechtsstaat hat entscheidende Bedeutung für die Zukunft Rumäniens

muss vom Volk in einem Referendum über den Gesetzesentwurf entschieden werden

hat Bürgerproteste ausgelöst, die die Regierung zum Einlenken zwingen könnten

könnte das Ende der Präsidentschaft von Klaus Johannis herbeiführen

sollte in Neuwahlen entschieden werden, weil die Regierung jegliche Glaubwürdigkeit verloren hat

ist nur eine vorübergehende Auseinandersetzung zwischen den politischen Lagern

ist mir egal