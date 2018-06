201. Umfrage: Der Heimattag hat auch ...

Es können mehrere Antworten angekreuzt werden!

Der Heimattag hat auch 2018 vom Mitmachen gelebt. Bei welchen Kulturgruppen, Veranstaltungen und Attraktionen warst du als aktiver Mitgestalter (1) oder als Besucher des Heimattages (Antworten 2 bis 14) dabei? Ich habe den Heimattag aktiv mitgestaltet, z.B. in einer Trachtengruppe, Blaskapelle, Tanzgruppe, Chor, als Sportler, Organisator, Ordner, Verkäufer o.a.

Trachtenumzug am Sonntag

Tanzdarbietungen vor der Schranne und am Altrathausplatz am Sonntag

Mich interessierte die Politik: Eröffnungsveranstaltung am Samstag, Festkundgebung am Sonntag, Podiumsdiskussion am Montag

Mich interessierte die Kultur: Ausstellungen, Konzerte, Lesungen

Pfingstgottesdienst und Preisverleihungen am Sonntag

Fackelumzug und Rede an der Gedenkstätte

Kinderprogramme: "Unser Nachwuchs präsentiert sich", "Singen mit Frau Hätschempätsch", Baumstriezelschule

Mich interessierte die Unterhaltung in der Schranne, Open Air, Blasmusik usw.

Tanzen, Party und Konzerte im Festzelt, z.B. bei Jürgen Drews am Freitag

Ich habe vor allem am Zeltplatz gute Stimmung erlebt.

Sportturniere: Tennis, Volleyball, Fußball

Trefflokale, um Freunde und Bekannte zu treffen

Ich mache mit bei Instagram Challenge: #dkb18 – Fotowettbewerb "Schönstes Trachtenbild".

Ich war nicht beim Heimattag.