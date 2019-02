Es können mehrere Antworten angekreuzt werden!

Rumänien hat seit Jahresbeginn die EU-Ratspräsidentschaft inne. Die Herausforderungen sind immens. Die Migrationsfrage birgt nach wie vor höchstes Spaltpotenzial, zudem droht ein harter Brexit. Am 26. Mai findet die Europawahl in Deutschland statt. Welche Vorteile(+) bzw. Nachteile(-) sehen Sie in Deutschlands Zugehörigkeit zur Europäischen Union? (+) das Wirtschaftswachstum wird angekurbelt

(+) Erhalt des Friedens und Stärkung der Sicherheit

(+) die Demokratie funktioniert

(+) meine Stimme in der EU zählt

(+) offene Grenzen und Reisefreiheit

(+) internationale Zusammenarbeit

(+) Euro als Gemeinschaftswährung

(-) Deutschland ist der größte Nettozahler

(-) die nationale Souveränität ist zu stark eingeschränkt

(-) die Demokratie funktioniert nicht

(-) meine Stimme in der EU zählt nicht

(-) zu liberale Migrations- und Asylpolitik

(-) Sicherheitsdefizite durch mangelhaften Grenzschutz

(-) ich will die D-Mark zurückhaben