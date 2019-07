Es können mehrere Antworten angekreuzt werden!

Am 26. Juni jährte sich die Gründung des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland zum 70. Mal. Welches sind die größten Verdienste des Verbandes? Der Verband hat sich, selbst unter den widrigen Umständen des Kalten Krieges, erfolgreich für die Siebenbürger Sachsen eingesetzt.

Der Verband hat die Siebenbürger Sachsen bei der Integration in Deutschland unterstützt.

Der Verband hat sich immer wieder erfolgreich für die sozialen Belange der Siebenbürger Sachsen eingesetzt.

Der Verband ermöglicht ein Weiterführen der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft in Deutschland.

Nichts davon.