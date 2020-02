Es können mehrere Antworten angekreuzt werden!

Vor 30 Jahren erreichte die Auswanderungswelle der Siebenbürger Sachsen aus Rumänien ihren Höhepunkt. Aus welchem Grund haben Sie seinerzeit das Land verlassen? Die Erfahrungen mit dem politischen System bzw. den Kommunisten in Rumänien

Die Erfahrungen als Deutscher in Rumänien.

Die instabile politische Situation nach der Revolution in Rumänien.

Die wirtschaftliche Situation in den 80ern und 90ern in Rumänien.

Alle anderen Siebenbürger Sachsen hatten das Land verlassen.

Die Perspektiven in Deutschland.

Gar nicht, ich gehöre nicht zur Zielgruppe dieser Umfrage.