Es können mehrere Antworten angekreuzt werden!

Digitaler Heimattag 2020 – sind Sie dabei? Ja, ich feiere privat.

Ja, ich bin beim digitalen Networking via Facebook, Skype etc. dabei.

Ja, ich verfolge die Darbietungen auf YouTube und Facebook

Ja, ich steuere auch selber etwas bei auf Facebook, Instagram etc.

Nein, ich bin anderweitig unterwegs.

Nein, mir ist nicht nach Feiern zumute.