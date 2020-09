Es können mehrere Antworten angekreuzt werden!

Welche der siebenbürgischen Veranstaltungen, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurden, haben Sie am meisten vermisst? Heimattag in Dinkelsbühl

Bälle in Deutschland

HOG-Treffen in Deutschland

Kronenfeste

Sommerurlaub in Siebenbürgen

Treffen und Bälle in Siebenbürgen

Keine davon