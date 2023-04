Es können mehrere Antworten angekreuzt werden!

Beteiligen Sie sich an den Diskussionsforen von Siebenbuerger.de? Was finden Sie verbesserungswürdig an ihnen? Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Ich lese regelmäßig mit.

Ich beteilige mich regelmäßig an Diskussionen.

Es gibt zu wenig siebenbürgische Themen.

Es gibt zu wenig Gemeinschaft.

Es gibt zu viele sinnlose und langweilige Beiträge.

Der Umgangston ist verbesserungswürdig.

Ich hab schon seit längerer Zeit nicht mehr reingesehen.

Ich war noch nie in den Diskussionsforen.