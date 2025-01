Wie hoch schätzen Sie die Gefahr, dass die Ergebnisse der Parlaments- bzw. Präsidentschaftswahlen in Deutschland und Rumänien durch die Manipulationen ausländischer Akteure verfälscht werden? Die Gefahr ist in beiden Ländern sehr hoch.

Die Gefahr ist in Rumänien höher.

Die Gefahr ist eher in Deutschland gegeben.

Die Gefahr ist gering, die Wähler lassen sich in ihren Entscheidungen nicht so leicht beeinflussen.

Ich halte das für ausgeschlossen.