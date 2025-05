Es können mehrere Antworten angekreuzt werden!

Das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg sowie die Shoah und das Nazi-Regime… sollte wegen des verursachten Leids unbedingt beibehalten werden

gehört zur DNA der Bundesrepublik Deutschland und sollte beibehalten werden

ist auch ein Gedenken an Flucht und Vertreibung von 15 Millionen Deutschen und sollte beibehalten werden

sollte nach so langer Zeit beendet werden