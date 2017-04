Die HOG Seiden informiert

06.05.2017

Weltweit

Liebe Seidener und Freunde der Gemeinde, auch dieses Jahr laden wir euch an Pfingsten zum Heimattag nach Dinkelsbühl ein. Es erwartet euch wieder ein umfangreiches Programm und freudige Begegnungen, auch wenn wir uns als HOG diesmal nicht am Trachtenumzug beteiligen. Für das gemeinsame Mittagessen ab 13.00 Uhr treffen wir uns in der Brauereigaststätte Zum Wilden Mann, Wörnitzstraße 1, in Dinkelsbühl. Bitte meldet euch bis zum 12. Mai beim HOG-Vorstand unter der E-Mail-Adresse hedihogseiden[ät]sofortstart.de oder Telefon (0 61 83) 80 77 35, an, um die Personenzahl besser einschätzen zu können.Wir möchten bei dieser Gelegenheit auch ein Organisationsteam für unser Sachsentreffenin Hermannstadt und in den Heimatgemeinden zusammenstellen. Diese Reise wird für die Seidener vomstattfinden. Genaue Informationen dazu folgen ab Herbst 2016 und beim Seidener Treffen voraussichtlich amWir werden in Seiden zusammen mit Schönau und Bulkesch ein ansprechendes Programm anbieten. Dafür benötigen wir weitere Unterstützung und sind offen für eure Vorschläge. Wer sich einbringen möchte, kann am Pfingstsonntag ab 15.00 Uhr in die oben genannte Gaststätte kommen, wo wir uns im Anschluss an das Mittagessen zwecks Informationsaustausch und Planung zusammensetzen werden. Eure Fragen und Anregungen könnt ihr gerne vorab per E-Mail an Hedi Fleischer hedihogseiden@sofortstart.de senden oder die Kollegen im Vorstand ansprechen.Des Weiteren planen wir für unsere Kinder und Jugendlichen mit ihren Familien ein Kennenlern-Wochenende amDies wird im Naturfreundehaus in 63517 Rodenbach/Hessen stattfinden. Bitte sprecht eure Kinder und Enkel an. Wir würden uns sehr freuen, wenn gerade junge Familien diese Gelegenheit zum Kennenlernen nutzen, um im nächsten Jahr ihren Kindern ihre alte Heimat belebt und in festlicher Stimmung zu zeigen. Es ist eine einmalige Gelegenheit, unsere Gemeinde vor Ort zusammenzuführen und sicher auch ein bleibender Eindruck für alle, die viel von Siebenbürgen und Seiden gehört, es aber selbst noch nicht gesehen haben; aber auch für alle, die der Heimat weiter verbunden sind und sich dort in einem festlichen Rahmen wiedersehen möchten. Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung und grüßen euch herzlich.

Hedi Fleischer und der Vorstand der HOG Seiden