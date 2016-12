31.12.2016 14:00 Uhr

Bayern

Silvesterball der Kreisgruppe Ingolstadt am 31. Dezember mit der Band „Highlife“ in der Nibelungenhalle in Großmehring. Kartenvorverkauf ist am 4. Dezember, 14.00 Uhr, im Vereinsheim, Baggerweg 11, in Ingolstadt.



Ort: Großmehring

Veranstalter: Kreisgruppe Ingolstadt

Schlagwörter: Silvesterball