Silvesterball des Kreisverbandes Nürnberg

31.12.2016 20:00 Uhr

Wir laden Sie herzlich ein zu unserem vom Kulturreferat des Kreisverbandes Nürnberg organisierten Silvesterball am 31. Dezember im Gesellschaftshaus Gartenstadt! Die Harmony Band sorgt für Partystimmung, wie in den Vorjahren gibt es ein vielfältiges Silvesterbuffet ab ca. 20.30 Uhr, ein nettes Ambiente, festlich gedeckte Tische und Stühle, überzogen mit Stuhlhussen, zum Anstoßen ein Glas Sekt zur Mitternacht. Wir sorgen dafür, dass Sie sich bei uns wohlfühlen, genügend Platz zum Tanzen haben! Karten gibt es nur im Vorverkauf, reservierte Karten können an nachfolgenden Tagen im Gesellschaftshaus Gartenstadt, Buchenschlag 1, in Nürnberg abgeholt werden am: 13. und 27. November sowie am 11. Dezember zwischen 14.00 und 16.00 Uhr im Restaurant. Es werden Sitzplätze vergeben. Der Eintritt kostet inklusive Silvesterbuffet und einem Glas Sekt zur Mitternacht 60 Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen 30 Euro. Saaleinlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Reservierungen und weitere Informationen erhalten Sie bei Annemarie Wagner unter Telefon: (09 11) 73 92 66 oder (01 70) 8 57 71 86. Bitte abends anrufen!



Ort: Nürnberg

