TV-Tipp: Weihnachten in Siebenbürgen

24.12.2016 09:05 - 09:35 Uhr

Deutschland

3sat, Samstag, 24. Dezember, 9:05 bis 9:35Weihnachten in SiebenbürgenDie Region Siebenbürgen - oder auch Transsilvanien genannt - hat eine wechselvolle Geschichte. Auch Weihnachten wird anders gefeiert, als anderswo, das hat der Pfarrer Joachim Lorenz gelernt. Für Besinnlichkeit bei Kerzenlicht ist wenig Zeit. Das Fest will vorbereitet sein: große Mengen an Gebäck müssen im Holzofen gebacken, ein Schwein geschlachtet, die Häuser geputzt, die große Tanne für die Kirche besorgt, aufgebaut und geschmückt werden. Eigentlich wollten Pfarrer Lorenz und seine Frau Christiane nur ein einjähriges Praktikum in Siebenbürgen in Rumänien machen.Der halbstündige Dokumentarfilm „Weihnachten in Siebenbürgen“ von Claudia Dejá, der zum ersten Mal am 16. Dezember 2012 in der ARD-Reihe „Gott und die Welt“ ausgestrahlt wurde, kann auch auf YouTube gesehen werden.